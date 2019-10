Papa manifesta preocupação com Síria e Equador

CIDADE DO VATICANO, 13 OUT (ANSA) – Após a missa de canonização de Irmã Dulce e outros quatro beatos da Igreja Católica, o papa Francisco manifestou neste domingo (13) preocupação com as situações de Síria e Equador.

Sobre o país árabe, o Pontífice enviou uma mensagem às pessoas “obrigadas a abandonar as próprias casas” em função da ofensiva militar da Turquia contra os curdos.

“A todos os atores envolvidos e à comunidade internacional, por favor, renovo o apelo para que se empenhem com sinceridade, honestidade e transparência no caminho do diálogo para procurar soluções eficazes”, disse.

Francisco também afirmou que acompanha “com preocupação” a crise política no Equador, cujo presidente, Lenín Moreno, decretou estado de exceção, impôs toque de recolher e transferiu o governo de Quito para Guayaquil por causa de protestos populares contra o fim dos subsídios aos combustíveis.

“Confio o Equador às orações comuns e à intercessão dos novos santos e me uno à dor pelos mortos, feridos e desaparecidos.

Encorajo a se buscar a paz social, com particular atenção às populações mais vulneráveis, aos pobres e aos direitos humanos”, acrescentou. (ANSA)