Papa manda ex-secretário de Bento XVI para Países Bálticos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2024 - 15:01

CIDADE DO VATICANO, 24 JUN (ANSA) – Por Manuela Tulli – O papa Francisco colocou fim às tensões com o monsenhor Georg Gaenswein, ex-secretário de Bento XVI e ex-prefeito da Casa Pontifícia, e o nomeou núncio nos Países Bálticos – Lituânia, Estônia e Letônia.

A sede de Vilnius, da qual também dependem as representações diplomáticas do Vaticano em Tallinn e Riga, estava sem “embaixador” desde 11 de março deste ano, quando o titular da Nunciatura, Mons. Petar Rajic, foi nomeado pelo Papa núncio em San Marino.

Após a morte de Joseph Ratzinger e o lançamento do livro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI” (“Nada além da verdade – Minha vida ao lado de Bento XVI”, em português), no qual Gaenswein queixou-se de ser “um prefeito dividido pela metade”, porque Francisco o havia efetivamente retirado do Palácio Apostólico e as relações se deterioraram.

O líder da Igreja Católica quis então restabelecer a memória de Bento XVI no livro de entrevistas “O Sucessor”.

Gaenswein, a pedido do argentino, tinha, portanto, deixado o seu apartamento no Vaticano no ano passado, depois de ter perdido definitivamente o seu cargo de prefeito da Casa Pontifícia, e estava há meses na sua diocese de Friburgo, na Alemanha, sem cargo.

Agora, ele foi nomeado como embaixador no norte da Europa e, portanto, confirma-se a indiscrição que circulava nas últimas semanas. Os países bálticos poderiam ser uma oportunidade de “renascimento” profissional para o ex-secretário de Bento XVI.

O fato de a área de competência estar localizada na fronteira com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia não passou despercebido.

Como prefeito, Gaenswein, entre outras coisas, manteve relações com o presidente russo, Vladimir Putin, por ocasião das suas visitas a Jorge Bergoglio.

Desta forma, não será apenas um “bom retiro”, mas potencialmente uma oportunidade para voltar a desempenhar um papel não secundário.

Francisco e Gaenswein reuniram-se no início do ano, por ocasião do primeiro aniversário de morte de Bento XVI. Na audiência, também estiveram presentes as “Memores Domini”, as consagradas que cuidaram do Papa emérito até o fim.

No último encontro, Gaenswein ofereceu ao Pontífice a sua disponibilidade para regressar ao serviço da Santa Sé, expressando ao mesmo tempo o desconforto de viver sem qualquer papel. Esta foi a premissa para o restabelecimento de uma relação entre o Papa e o ex-Prefeito, efetivamente sancionada com a nomeação comunicada hoje. (ANSA).