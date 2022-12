Papa liga para homem que perdeu esposa em parto de gêmeos

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2022 - 11:03 Compartilhe

VATICANO, 26 DEZ (ANSA) – O papa Francisco telefonou no domingo de Natal para o marido de uma mulher italiana morta após o parto de seus filhos gêmeos.





A notícia foi revelada pelo padre Donato Liuzzi, que acompanha o casal e havia escrito ao pontífice para pedir orações pela família. No último dia 22, Viviana Delego, 41 anos, morreu depois de dar à luz dois filhos prematuros no Hospital Perrino, em Brindisi, sul da Itália.

No Natal, o marido de Delega, Giacomo Cofano, recebeu um telefonema inesperado do pontífice, que buscou passar palavras de conforto diante de uma tragédia familiar e de esperança para os dois bebês, que seguem internados.

“O Papa, com uma humildade desarmante, me enviou uma carta e, no fim da tarde, telefonou para Giacomo. Ouvimos o coração do pastor atento e sensível. Agradecemos a Deus por essa carícia na carne humana ferida que ele vem salvar”, escreveu o padre Liuzzi no Facebook. (ANSA).





