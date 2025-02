Papa lembra de vítimas de guerras e volta a apelar por paz

VATICANO, 2 FEV (ANSA) – O papa Francisco reforçou neste domingo (2) seu apelo por um cessar-fogo global, por ocasião do Jubileu 2025, lembrando das vítimas das guerras que afetam várias partes do mundo.

“Neste ano jubilar, renovo o meu apelo, especialmente aos governantes de fé cristã, para que se empenhem ao máximo nas negociações para por fim a todos os conflitos em andamento”, afirmou o religioso durante a oração do Angelus, na Praça São Pedro.

Perante milhares de fiéis, o Santo Padre pediu respeito pelo “valor primordial da vida humana” e voltou a apelar por orações pela “paz na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, em Myanmar, no Sudão, no Kivu Norte, na República Democrática do Congo”.

“Reitero o meu não à guerra, que tudo destrói, destrói a vida e leva a desprezá-la. E não esqueçamos que a guerra é sempre uma derrota”, acrescentou.

Durante o Angelus, Jorge Bergoglio recordou ainda que na próxima segunda-feira (3) ocorrerá no Vaticano uma cúpula internacional sobre os direitos das crianças, intitulada “Amemos e protejamos as crianças”, a qual promoveu e vai participar pessoalmente.

“Trata-se de uma oportunidade única para chamar a atenção do mundo para as questões mais urgentes que afetam a vida das crianças”, apelou ele, convidando todos a se juntarem a ele na oração “por um bom resultado”.

A iniciativa vai contar com a participação de responsáveis políticos e de várias religiões, sendo inaugurado por 10 crianças, provenientes de diferentes partes do mundo, que entregam uma mensagem a Francisco. (ANSA).