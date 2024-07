Papa lembra 30 anos de ataque a associação judaica na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

VATICANO, 19 JUL (ANSA) – O papa Francisco divulgou nesta sexta-feira (19) uma mensagem em memória dos 30 anos do atentado contra a sede do centro comunitário judaico Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocorrido em 18 de julho de 1994, em Buenos Aires, no qual 85 pessoas morreram e outras 300 ficaram feridas.

No 30º aniversário dessa “tragédia sombria”, o Pontífice defende a busca pela justiça, que implica “o respeito por toda vida humana e pela dignidade”. “Trabalhar incansavelmente por um mundo mais fraterno, onde a justiça e a paz se abracem, porque sem justiça não haverá paz duradoura e eficaz”, diz ele.

No dia 18 de julho de 1994, às 9h53 da manhã, uma van carregada de bombas explodiu no estacionamento do prédio onde estavam os escritórios da AMIA. O edifício desabou, causando 85 mortes e mais de 300 feridos. O ataque entrou para a história como o mais grave já praticado na Argentina.

No contexto do luto nacional decretado no país, a mensagem do argentino convida todos à reflexão e à oração em memória das vítimas. “Escolhamos o silêncio, não como um vazio, mas como uma presença palpável daqueles que não estão mais aqui”, escreve Francisco.

Segundo o líder da Igreja Católica, o silêncio, de fato, “é ao mesmo tempo luto e esperança” e permite-nos sentir tanto “o eco das vidas interrompidas e o peso da ausência”, como “a força para enfrentar a realidade do mal e a resiliência para seguir em frente”.

Por fim, Francisco exorta a olhar para a memória como “nosso guia”, ou seja, como uma ferramenta para lembrar o passado e projetar-se “com esperança para um futuro em que tais atos deploráveis de violência não se repitam”. (ANSA).