Papa Leão XIV visita túmulo de Francisco em basílica em Roma

ROMA, 10 MAI (ANSA) – Após a visita surpresa ao Santuário da Mãe do Bom Conselho em Genazzano, o papa Leão XIV foi até a Basílica Santa Maria Maggiore, na capital da Itália, para rezar, de forma privada, no túmulo de seu antecessor Francisco.

A entrada de Robert Francis Prevost no principal templo mariano de Roma foi marcada pelas notas musicais de uma banda presente no adro da igreja papal e ocorreu por um acesso lateral, protegido por um portão.

Em imagens divulgadas pelo Vatican News, é possível ouvir os gritos e aplausos dos fiéis que estavam no local. Além disso, uma foto publicada mostra o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos ajoelhado em frente ao túmulo do argentino.

Prevost rezou diante do ícone de Maria Salus Populi Romani e da sepultura de Jorge Bergoglio, onde depositou uma rosa branca. A oração durou cerca de 30 minutos.

Ao deixar o local, o líder da Igreja Católica abaixou a janela do carro e acenou para os fiéis que estavam na fila para entrar na Basílica de Santa Maria Maggiore e se reuniu em torno do veículo. Líder da Igreja Católica durante 12 anos, Bergoglio faleceu no último dia 21 de abril, aos 88 anos, em decorrência de um AVC seguido de uma parada cardiocirculatória, após uma batalha contra uma pneumonia bilateral.

A Basílica de Santa Maria Maggiore foi uma escolha pessoal de Francisco, que tinha grande admiração pela Virgem Maria e frequentava bastante o local desde os tempos de cardeal. Sua decisão, o tornou o primeiro pontífice a ser sepultado fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

O túmulo feito de mármore da Ligúria, terra dos antepassados de Francisco, está localizado no lóculo da nave lateral entre a Capela Paolina e a Capela Sforza, da Basílica, perto do Altar de São Francisco, conforme o desejo do Santo Padre. (ANSA).