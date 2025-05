Papa Leão XIV tinha viagem marcada ao Brasil, diz CNBB

SÃO PAULO, 8 MAI (ANSA) – Antes de ser escolhido e anunciado como papa Leão XIV, o então cardeal Robert Francis Prevost estava com passagens compradas para fazer uma viagem ao Brasil na semana passada.

A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nesta quinta-feira (8), pouco tempo depois da eleição do norte-americano para suceder o papa Francisco, falecido no último dia 21 de abril.

Segundo o secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, Prevost foi convidado para participar da 62ª Assembleia Geral dos Bispos de 2025, que conta com a presença de religiosos de todo o país e aconteceria entre os dias 30 de abril e 9 de maio, mas foi cancelado devido à morte de Jorge Bergoglio.

“E quando nós o convidamos, ele [Robert Prevost] imediatamente aceitou. O Brasil ganha, o mundo ganha e o sucessor de Pedro agora merece todo o nosso apoio, orações e unidade”, enfatizou o religioso brasileiro.

No entanto, Hoepers não informou se o papa Leão XIV poderá participar de outra edição do evento no próximo ano. (ANSA).