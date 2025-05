Papa Leão XIV saúda fiéis em 1º passeio de papamóvel

VATICANO, 18 MAI (ANSA) – Antes de presidir a missa inaugural de seu pontificado, o papa Leão XIV realizou na manhã deste domingo (18) seu primeiro passeio a bordo do papamóvel e saudou todos os fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano.

Os cânticos de “Viva o Papa” entoados várias vezes, os gritos de alegria e os aplausos da multidão deram as boas-vindas a Robert Francis Prevost quando ele entrou na praça no veículo, atraindo a atenção dos mais distraídos.

Os fiéis procuraram o melhor lugar para ver o primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica o mais de perto possível. Leão XIV percorreu toda a extensão da Praça São Pedro, onde foi recebido pelos aplausos da multidão presente.

Em algumas ocasiões, ele até parou brevemente para abençoar alguns recém-nascidos. O papamóvel percorreu a Via della Conciliazione, em meio à milhares de pessoas que lotavam a área ao redor do Vaticano.

Uma bandeira da Ucrânia, país em guerra contra a Rússia há mais de três anos, foi hasteada por uma freira em uma janela do Auditório da Conciliação e saudou a passagem do religioso na via.

“Viva o Papa”, “Viva Leão”, gritava a multidão ao longo das barreiras, enquanto o Papa abençoava, sorrindo. “Uma emoção muito forte”, “uma sensação linda”, foram algumas das expressões usadas pelo fiéis para descrever o que sentiram ao ver o líder da Igreja Católica. Após o giro, Prevost seguiu em direção à Basílica de São Pedro pelo corredor central da praça. Agora, ele dará início à cerimônia solene que marcará o início de seu pontificado.

Leão XIV irá primeiro à basílica, ao túmulo de Pedro, onde estarão o pálio e o anel do pescador. Em seguida, acompanhado pelos Patriarcas Católicos de Rito Oriental, ele sairá em procissão em direção à Praça São Pedro, onde será celebrada a missa.

A recitação da oração Regina Coeli será na própria Praça São Pedro, e não na janela do Palácio Apostólico, no final da missa.

Logo após, o pontífice norte-americano entrará na Basílica de São Pedro para saudar as delegações presentes. (ANSA).