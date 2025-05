Papa Leão XIV promete fortalecer laços e diálogo com judeus

VATICANO, 13 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV prometeu nesta terça-feira (13) continuar a fortalecer os laços entre a Igreja Católica e os judeus, em uma mensagem dirigida ao rabino-chefe de Roma, Riccardo Di Segni.

A carta foi enviada por Robert Francis Prevost após ser escolhido para assumir o trono de Pedro no conclave da semana passada, informou a comunidade judaica da capital da Itália em um comunicado.

Na mensagem, o pontífice norte-americano comunica Di Segni sobre sua eleição e compromete-se a “continuar e fortalecer o diálogo e a cooperação da Igreja com o povo judeu no espírito da declaração ‘Nostra aetate’ do Concílio Vaticano II”.

Em nota, o rabino-chefe de Roma confirmou sua presença na “missa de posse”, ou cerimônia de entronização, de Leão XIV, que vai inaugurar o pontificado do religioso como Santo Padre.

Di Segni destaca ainda que “acolheu com satisfação e gratidão as palavras que lhe foram dirigidas pelo novo Papa”.

Ao longo dos 12 anos de pontificado do papa Francisco, falecido em 21 de abril, a Igreja Católica viveu um “novo capítulo importante na história das relações entre o judaísmo e o catolicismo, com aberturas para um diálogo às vezes difícil, mas sempre respeitoso”, conforme divulgado pelo rabino de Roma ao se despedir de Jorge Bergoglio. (ANSA).