Papa Leão XIV pode ter raízes italianas

SANREMO, 9 MAI (ANSA) – Os detalhes da vida pessoal do americano Robert Francis Prevost, o recém-eleito papa Leão XIV, ganharam ampla repercussão mundial após ter assumido a liderança da Igreja Católica.

Natural de Chicago, nos Estados Unidos, o pontífice de 69 anos tem dupla cidadania – americana e peruana -, mas existe a possibilidade de o religioso ter ligações de sangue com a Itália, mais precisamente em Sanremo.

De acordo com alguns rumores veiculados recentemente no país europeu, Jacques Martino (1806-1852), bisavô de Leão XIV, poderia ser originário do município da região da Ligúria, conhecido mundialmente por sediar o Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália.

O prefeito de Sanremo, Alessandro Mager, avaliou que ainda serão necessárias consultas mais aprofundadas para confirmar a história, mas defendeu que é uma hipótese que não pode ser totalmente excluída.

“Teremos que verificar os registros de batismo da paróquia, mas é uma hipótese totalmente confiável. O nome registrado como Jacques, de fato, é possível, porque naquela época Sanremo fazia parte do império francês sob a liderança Napoleão e, na época, estávamos na França”, analisou o político.

Em relação ao caso, o religioso Antonio Suetta, bispo de Ventimiglia-Sanremo, revelou que Prevost não falou nada sobre a cidade italiana durante um encontro ocorrido no ano passado com o então prefeito do Dicastério dos Bispos.

“Me encontrei com Prevost em fevereiro do ano passado e me apresentei com o título de bispo de Ventimiglia-Sanremo. Porém, ele não me falou nada sobre Sanremo. Imagino que, se ele soubesse que tinha um ancestral dessa área, provavelmente teria me contado”, analisou Suetta.

Outro detalhe sobre os ancestrais de Leão XIV foi publicado no jornal Ouest-France, que mencionou que a avó paterna do novo Papa, Suzanne Fontaine, era “filha de confeiteiros” naturais da Normandia, na França. A mulher teria nascido em Le Havre em 1894 e morreu nos EUA em 1979. As informações foram coletadas através da Revista Francesa de Genealogia.

“Suas raízes estavam todas no departamento de Calvados, com algumas ramificações no Canal da Mancha (Guilberville) e no Orne (Domfront)”, mencionou o veículo. (ANSA).