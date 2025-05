Papa Leão XIV participará de seu 1º evento do Jubileu em 14/5

VATICANO, 12 MAI (ANSA) – Robert Francis Prevost participará de seu primeiro evento relacionado ao Ano Santo como papa Leão XIV na próxima quarta-feira (14), informou o Vaticano nesta segunda-feira (12).

Os peregrinos participantes do Jubileu das Igrejas Orientais encontrarão o 267º líder da Igreja Católica em audiência, às 10h (horário local), na Sala Paulo VI.

Até agora, Prevost só havia saudado as bandas musicais que marcaram presença na sua primeira recitação da oração Regina Coeli, no último domingo (11), e celebraram seu Ano Santo.

O 13º dos grandes eventos do Jubileu acontece a partir de hoje até a próxima quarta-feira e deve levar a Roma cerca de 5 mil fiéis e representantes das Igrejas Orientais Católicas, patriarcas e metropolitas.

Os participantes são provenientes de países de todos os continentes, incluindo Itália, Estados Unidos, Ucrânia, Espanha, Etiópia, França, Brasil, Argentina, México, Canadá, Paquistão, Colômbia e Bangladesh.

Mais cedo, a celebração da Divina Liturgia no rito etíope foi realizada na Capela do Coro da Basílica de São Pedro pela Igreja Etíope e pela Igreja Eritreia. Na sequência, ocorreu a cerimônia da Divina Liturgia no rito armênio na Capela Paolina da Basílica de Santa Maria Maggiore pela Igreja Armênia.

Ainda hoje serão realizadas outras orações e celebrações pelas igrejas de Roma. O Jubileu das Igrejas Orientais será encerrado com o encontro dos peregrinos com o Leão XIV seguido da cerimônia da Divina Liturgia no rito bizantino na Basílica de São Pedro, organizada pelas Igrejas Greco-Católica Melquita, Ucraniana, Romena, juntamente com as outras Igrejas sui iuris de rito bizantino (ANSA).