Papa Leão XIV já afirmou que era ‘tenista amador’ e lamentou pouco tempo para praticar

Em meio ao conclave, que levou milhares de fiéis à Praça de São Pedro, nos últimos dias, outra multidão acompanhava dezenas de jogos de tênis no Foro Itálico, a poucos quilômetros do Vaticano. Um dos maiores fãs de tênis do pequeno país não pôde acompanhar as partidas do Masters e do WTA 1000 de Roma: o cardeal americano Robert Prevost.

Nesta quinta-feira, o religioso foi eleito o novo papa, a suceder Francisco. E, apesar do fim do conclave, no qual os cardeais se mantêm sem contato com o “mundo lá fora”, o agora papa Leão XIV deve continuar alheio aos resultados do saibro italiano. Novas e grandes responsabilidades vão manter o líder cristão longe das quadras.

Curiosamente, o novo papa já havia “reclamado” da falta de tempo para praticar seu esporte favorito em 2023, quando foi nomeado cardeal por Francisco. “Eu me considero um tenista bastante amador. Desde que saí do Peru, tive poucas oportunidades de praticar, por isso estou ansioso para voltar à quadra”, disse, entre risos, o então cardeal Prevost. “Não que esse novo emprego tenha me deixado muito tempo livre para isso até agora.”

Na entrevista ao site Augustinian Order, em setembro daquele ano, ele mencionou o tênis como seu esporte favorito ao ser questionado sobre o que gosta de fazer em seu tempo livre.

“Também gosto muito de ler, fazer longas caminhadas e viajar, conhecendo e desfrutando de lugares novos e diversificados. Gosto de relaxar com os amigos e conhecer uma ampla gama de pessoas diferentes. Pessoas diferentes podem melhorar muito nossas vidas”, completou o novo papa.

O americano de 69 anos ocupava o cargo de prefeito do Dicastério para os Bispos antes de ser eleito papa. Com ascendência francesa, espanhola e italiana, é formado em Matemática e Teologia, além de ter estudado Filosofia. Ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho, em St. Louis, em 1977, mas também tem nacionalidade peruana por ter vivido por quase duas décadas no país andino, onde iniciou a carreira como missionário agostiniano e chegou a bispo.