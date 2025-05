Papa Leão XIV faz visita surpresa para almoçar com agostinianos

VATICANO, 13 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV fez nesta terça-feira (13) uma visita surpresa no Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum de Roma, ordem da figura e da doutrina de Santo Agostinho, no tradicional dia de descanso dos pontífices.

Segundo apuração da ANSA, em seu quinto dia como líder da Igreja Católica, Robert Francis Prevost quer dedicar uma missa e almoço aos agostinianos na Via Paolo VI.

No último dia 9 de maio, os religiosos já haviam acolhido com alegria a eleição do então cardeal norte-americano, “irmão agostiniano, filho de Santo Agostinho”, como o 267º líder da Igreja Católica.

Durante 12 anos, de 2001 a 2013, Leão XIV liderou o Instituto como moderador geral. “Na esteira de seus ensinamentos e da espiritualidade de Santo Agostinho, continuamos nossa missão de ensinar”, disseram eles, pedindo “que o Espírito Santo e o santo Bispo de Hipona acompanhem e iluminem seu caminho de fé e paz”.

