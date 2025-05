Papa Leão XIV faz 1ª nomeação de pontificado no Peru

CIDADE DO VATICANO, 15 MAI (ANSA) – Uma semana depois de ser eleito o 267º líder da Igreja Católica, o papa Leão XIV fez a primeira nomeação de seu pontificado nesta quinta-feira (15), informou o Vaticano.

Segundo boletim da Sala de Imprensa da Santa Sé, Robert Francis Prevost nomeou bispo auxiliar da diocese de Callao, no Peru, o padre Miguel Ángel Contreras Llajaruna, vigário episcopal para a Vida Consagrada da diocese de Callao e superior do Distrito América del Sur dos Padres Maristas.

Com a decisão, Leão XIV atribuiu ao religioso a sede titular de Babra.

Nascido em 5 de julho de 1979 em Cajambaba, na região de Cajamarca, Llajaruna ingressou no Seminário dos Padres Maristas de Sullana-Piura e completou os estudos de Filosofia no Instituto Superior de Estudos Teológicos Juan XXIII de Lima, e de Teologia no Instituto Teológico Salesiano Cristo Resucitado de Guadalajara, no México.

Posteriormente, obteve o título de mestre em Sagrada Escritura pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, no Brasil, e o mestrado em gestão e direção educativa pela Universidade Marcelino Champagnat de Lima, no Peru.

Llajaruna foi ordenado sacerdote em 25 de abril de 2008 e posteriormente ocupou os seguintes cargos: promotor da escola paroquial San José de Callao (2012-2021); pároco da Virgen Misionera (2015-2022); vigário Episcopal para a Vida Consagrada da Diocese de Callao (desde 2021); diretor geral da rede de escolas paroquiais da Diocese de Callao (a partir de 2022); superior do Distrito América do Sul dos Padres Maristas (a partir de 2022). (ANSA).