Papa Leão XIV confirma todos eventos do Jubileu

CIDADE DO VATICANO, 14 MAI (ANSA) – Em uma audiência realizada nesta quarta-feira (14) no Vaticano, o papa Leão XIV confirmou que marcará presença em todos os eventos do Jubileu que preveem sua participação.

De acordo com fontes consultadas pela ANSA, o pontífice americano fez a confirmação durante seu encontro com o monsenhor Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Além disso, o líder da Igreja Católica retomará a chamada “audiência jubilar” aos sábados, uma cerimônia que havia sido acrescentada à audiência geral de quarta-feira para dar aos peregrinos uma maior oportunidade de encontrar e ouvir a voz do Papa.

Na Sala Paulo VI, que estava repleta de pessoas, Robert Francis Prevost participou hoje (14) do Jubileu das Igrejas Orientais, primeiro evento da celebração que contou com sua presença como pontífice. (ANSA).