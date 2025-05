Papa Leão XIV celebrará 1ª missa amanhã na Capela Sistina

CIDADE DO VATICANO, 8 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV, eleito novo líder da Igreja Católica, celebrará sua primeira missa amanhã (9) na Capela Sistina, no Vaticano, com os outros cardeais que participaram do conclave.

A celebração do americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, está agendada para acontecer a partir das 6h (de Brasília), de acordo com o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Já no próximo domingo (11), às 7h, o pontífice recitará a oração “Regina Coeli” na loggia central da Basílica de São Pedro.

Por fim, na segunda-feira (12), Leão XIV se encontrará com operadores de mídia para uma audiência na Sala Paulo VI.

Pela primeira vez em seus dois mil anos de história, a Igreja Católica será liderada por um cardeal nascido nos Estados Unidos. Prevost foi eleito hoje (8) como o 267º papa, assumindo o trono inaugurado por São Pedro e ocupado por Francisco entre março de 2013 e abril de 2025. (ANSA).