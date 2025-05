Papa Leão XIV ‘acredita’ que deve demorar para retornar aos EUA

VATICANO, 12 MAI (ANSA) – Um retorno do papa Leão XIV, eleito como o 267º líder da Igreja Católica, aos Estados Unidos, seu país natal, pode demorar para acontecer. Isto é o que foi sugerido nesta segunda-feira (12), no Vaticano, durante encontro entre o norte-americano e jornalistas do mundo inteiro.

Questionado por um repórter sobre uma possível viagem iminente aos Estados Unidos após sua eleição ao trono de Pedro, Robert Francis Prevost respondeu: “Acredito que não”.

Já diante da notícia de um aumento de fiéis na catedral de Chicago desde a fumaça branca que confirmou seu nome como sucessor de Francisco, o Santo Padre disse estar “satisfeito”.

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost tem origem norte-americana, mas construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru, onde obteve cidadania. (ANSA).