Papa Leão XIV ‘aceita’ partida de tênis beneficente e brinca: ‘Só não traga o Sinner’

O papa Leão XIV fez uma brincadeira, nesta segunda-feira, 12, sugerindo que uma partida de tênis é boa, desde que o tenista italiano, Jannik Sinner, considerado o número um do mundo, não participe.

No final de seu primeiro encontro com jornalistas no Vaticano, Robert Francis Prevost foi pressionado por um repórter a organizar uma partida beneficente de tênis para as Pontifícias Obras Missionárias, tendo em vista sua paixão pelo esporte e respondeu: “Certo, está bem”.

Por sua vez, o jornalista insistiu: “Eu trago o Agassi”, disse em referência ao ex-tenista norte-americano Andre Agassi, vencedor de oito títulos do Grand Slam.

Prevost então respondeu: “Só não traga o Sinner”, brincando com o duplo sentido de que o italiano é o número um do mundo e seu sobrenome significa “pecador” em inglês.

Em entrevista ao jornal católico de Chicago “Augustinian Order”, em 2023, o primeiro pontífice americano da história, Robert Francis Prevost, já havia declarado seu amor pelas quadras.

Na ocasião, o então cardeal disse se considerar um “tenista bastante amador”. “Desde que deixei o Peru, tive poucas oportunidades de praticar, por isso estou ansioso para voltar às quadras. Não que esse novo emprego tenha me deixado muito tempo livre para isso até agora”, afirmou.