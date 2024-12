Papa lamenta mortes em explosão em refinaria na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 11:01 Para compartilhar:

FLORENÇA, 16 DEZ (ANSA) – O papa Francisco lamentou nesta segunda-feira (16) as mortes na explosão em uma refinaria da gigante de óleo e gás ENI em Calenzano, nos arredores de Florença, na Itália, no último dia 9 de dezembro.

A mensagem de solidariedade foi enviada em um telegrama pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, à igreja florentina e lida no domingo (15) pelo padre de Calenzano, dom Paolo Cioni, no final da missa dominical na paróquia da cidade, segundo o jornal “La Repubblica”.

“O Sumo Pontífice, sinceramente comovido, deseja transmitir às famílias dos defuntos as suas sentidas condolências pela grave perda e expressar a sua proximidade espiritual na oração aos feridos e aos sobreviventes”.

A explosão ocorreu durante operações de carregamento de caminhões-tanque com gasolina e diesel na ENI, uma das maiores empresas do setor de óleo e gás na Europa. Ainda não está claro o que causou a tragédia, mas suspeita-se de um vazamento de combustível.

Os mortos são os motoristas de caminhões-tanque Vincenzo Martinelli, 52 anos, Carmelo Corso, 57, Davide Baronti, 49, Gerardo Pepe, 45, e Fabio Cirielli, também de 45.

O incidente ainda deixou 26 pessoas feridas, sendo que 14 continuam internadas, duas delas em estado grave, e provocou um tremor equivalente a um terremoto de magnitude 0.9 na escala Richter. (ANSA).