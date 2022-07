++ Papa lamenta morte do jornalista italiano Eugenio Scalfari ++

CIDADE DO VATICANO, 14 JUL (ANSA) – O papa Francisco lamentou nesta quinta-feira (14) a morte do jornalista italiano Eugenio Scalfari, fundador dos jornais “La Repubblica” e “L’Espresso”.

“O papa Francisco soube com pesar da morte de seu amigo Eugenio Scalfari. Ele guarda com carinho a memória dos encontros – e das conversas densas sobre as últimas questões do homem – que teve com ele ao longo dos anos e entrega a sua alma ao Senhor em oração, para que o receba e console os que lhe são próximos”, informou à ANSA o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni. (ANSA).