Papa lamenta morte de cardeal brasileiro Eusébio Scheid

SÃO PAULO, 14 JAN (ANSA) – O papa Francisco lamentou a morte do cardeal brasileiro Eusébio Oscar Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, ocorrida nesta quarta-feira (13), em um telegrama enviado ao atual líder da Arquidiocese da capital fluminense, Dom Orani Tempesta.

“Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do cardeal Eusébio Oscar Scheid e desejo assegurar-lhe neste momento de luto a minha solidariedade orante com todos os fiéis que nele encontraram um zeloso pastor”, diz o documento assinado pelo Pontífice.

“Seu lema episcopal, “Deus é Bom”, recordava-nos a bondade de Deus com a sua Igreja, sendo esta recordação verdadeiramente consoladora quando fazemos memória do querido Dom Eusébio que com tanto denodo serviu o povo de Deus, tendo sido o primeiro bispo de São José dos Campos e pastoreado com igual esmero a Arquidiocese de Florianópolis e a Sé Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro”, ressalta ainda o Papa.

Ao fim do telegrama, Jorge Mario Bergoglio afirma que “ao mesmo tempo em que agradece ao Altíssimo” que a igreja no Brasil tenha convivido “com tão generoso pastor, elevo fervorosas preces para que o acolha na sua felicidade eterna e console pela esperança na ressurreição a todos quantos lamentam a perda do seu amado pastor, enviando-lhes, como penhor de reconfortantes favores celestiais, a bênção apostólica”.

O cardeal catarinense faleceu na tarde desta quarta-feira aos 88 anos por complicações relacionadas à Covid-19, já que há meses estava com a saúde bastante debilitada. Scheid morreu em São José dos Campos, cidade em que havia optado por morar após se aposentar da função de arcebispo do Rio de Janeiro. (ANSA).

