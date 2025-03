Papa lamenta incêndio com 59 mortos em boate na Macedônia

VATICANO, 16 MAR (ANSA) – O papa Francisco lamentou neste domingo (16) o incêndio que deixou pelo menos 59 mortos em uma casa noturna em Kocani, na Macedônia do Norte, uma das piores tragédias da história recente do país balcânico.

“Após o dramático incêndio deflagrado em uma discoteca de Kocani, suscitando viva apreensão em toda a Macedônia do Norte, o Santo Padre encarrega vossa excelência de transmitir aos familiares dos mortos, prevalentemente jovens, a expressão de seu profundo luto e sua solidariedade espiritual aos feridos”, diz um telegrama enviado ao bispo de Skopje, Kiro Stojanov, e assinado pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin.

“Sua Santidade assegura a lembrança nas orações por aqueles que perderam a vida e, enquanto invoca o conforto celeste para aqueles que sofrem as consequências de uma prova tão dura, envia a todos a bênção apostólica”, conclui o texto.

O incêndio atingiu a casa noturna Pulse durante um show da dupla de hip hop DNK, bastante popular no país, para cerca de 1,5 mil pessoas. A suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por dispositivos pirotécnicos, em um caso que remete à tragédia da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria (RS) em janeiro de 2013.

“Segundo as informações em nossa posse, há 59 pessoas mortas, das quais 35 foram identificadas”, disse o ministro do Interior, Panche Toshkovski. Até o momento, foram emitidos mandados de prisão contra quatro suspeitos ligados à organização do show e à casa noturna..

“A perda de tantas vidas tão jovens é irreparável, e a dor das famílias e dos amigos é incomensurável”, declarou o premiê Hristijan Mickoski. (ANSA).