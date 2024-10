Papa lamenta destruição de escolas e hospitais na guerra

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 27 OUT (ANSA) – O papa Francisco expressou neste domingo (27) sua tristeza ao ver escolas e hospitais destruídos nas guerras que atingem o mundo e voltou a pedir o fim da escalada de violência no Oriente Médio, denunciando o “massacre” de crianças e inocentes.

“Por favor, continuemos a rezar pela paz, especialmente na Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano, para que a escalada termine e o respeito pela vida humana, que é sagrada, seja colocado em primeiro lugar”, apelou o Pontífice após a oração do Angelus na Praça São Pedro.

Francisco lamentou que “as primeiras vítimas estão entre a população civil”. “Vemos isso todos os dias, muitas vítimas inocentes. Vemos imagens de crianças massacradas todos os dias.

Muitas crianças. Rezemos pela paz”, pediu.

O líder da Igreja Católica anunciou ainda que “amanhã, uma importante conferência internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho será aberta em Genebra, 75 anos após a Convenção de Genebra”.

“Que este evento desperte as consciências para que durante os conflitos armados a vida e a dignidade das pessoas e dos povos sejam respeitadas, bem como a integridade das estruturas civis e dos locais de culto, em conformidade com o direito internacional humanitário”, apelou o argentino de 87 anos.

Segundo Jorge Bergoglio, “é triste ver como, na guerra, alguns lugares, hospitais e escolas são destruídos”.

Por fim, destacou o aniversário da criação, por São Paulo VI, da Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo.

“Especialmente nestes tempos de grande sofrimento e tensão, encorajo todos aqueles que estão empenhados no diálogo e na paz, a nível local”, concluiu. (ANSA).