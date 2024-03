Papa lamenta ataque na Rússia em missa do Domingo de Ramos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/03/2024 - 12:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 24 MAR (ANSA) – Na missa do Domingo de Ramos, realizada no Vaticano, o papa Francisco recordou dos conflitos que afetam o mundo e definiu o massacre ocorrido em Moscou, na Rússia, como um “atentado terrorista covarde”.

Cerca de 25 mil fiéis marcaram presença na Praça de São Pedro para a cerimônia, que marca o início da Semana Santa na Igreja Católica e antecede o tríduo pascal.

“Asseguro a minha oração pelas vítimas do covarde ataque terrorista perpetrado em Moscou. Que o Senhor acolha todos na sua paz e conforte as suas famílias”, disse o religioso.

Além de mencionar o ataque na casa de shows na capital russa, que matou ao menos 137, o Papa pediu para que todos rezem pelas pessoas afetadas pelos conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

“Rezamos por todos os irmãos e irmãs que sofrem por causa da guerra, penso de maneira especial na atormentada Ucrânia, onde tantas pessoas se encontram sem eletricidade devido à intensidade dos ataques. Pensemos em Gaza, que tanto sofre, e em muitos outros lugares”, disse o Pontífice.

O religioso, que estava com a voz bastante cansada, decidiu não ler a homilia que preparou para a missa do Domingo de Ramos.

