Papa inicia viagem em Luxemburgo com apelo contra guerras

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/09/2024 - 9:01 Para compartilhar:

LUXEMBURGO, 26 SET (ANSA) – O papa Francisco iniciou nesta quinta-feira (26) sua viagem por Luxemburgo e Bélgica e alertou que a humanidade é vítima de uma “esclerose” que a faz voltar a percorrer “os caminhos trágicos da guerra”.

A declaração foi dada em discurso para as autoridades luxemburguesas, ocasião em que o líder da Igreja Católica apontou o “ressurgimento, inclusive no continente europeu, de fraturas e inimizades que, em vez de serem resolvidas com base na boa vontade e no trabalho diplomático, desembocam em hostilidades abertas, com suas consequências de destruição e morte”.

“Parece mesmo que o coração humano não sabe proteger a memória e que, periodicamente, volta a percorrer os trágicos caminhos da guerra. Para sanar essa perigosíssima esclerose, é preciso promover valores que impedem o enlouquecimento da razão e o irresponsável retorno a cometer os mesmos erros do passado”, disse o Papa.

Em seu pronunciamento, Francisco também destacou os “benefícios da cooperação entre nações” e instou autoridades políticas a se empenhar com constância e paciência em tratativas honestas para solucionar as divergências, com ânimo disposto a identificar compromissos para construir segurança e paz para todos” O Papa embarca para a Bélgica ainda na noite desta quinta e ficará no país, sede das instituições da União Europeia, até a manhã de domingo (29). (ANSA).