Papa, hospitalizado em estado crítico, diz que continua tratamento ‘com confiança’

O papa Francisco, em estado “crítico” por uma pneumonia bilateral, “passou uma noite tranquila” no hospital, informou o Vaticano neste domingo (23), e continua o tratamento “com confiança”.

“Da minha parte, continuo com confiança minha hospitalização (…) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!”, afirmou o pontífice argentino de 88 anos, em uma mensagem escrita nos últimos dias para a oração do Angelus dominical.

“Peço a vocês que rezem por mim”, acrescentou.

A Santa Sé informou no sábado que Jorge Bergoglio, hospitalizado desde 14 de fevereiro, havia sofrido uma crise asmática prolongada, que exigiu a aplicação de oxigênio.

Na manhã de domingo, a Santa Sé indicou em um breve comunicado que Francisco “passou uma noite tranquila e descansou”.

Fontes do Vaticano indicaram que o comunicado evidencia que não se repetiu a crise de sábado, embora o papa continue recebendo oxigênio por uma cânula nasal.

Porém, ao contrário do habitual, ele não tomou café da manhã nem leu os jornais neste domingo, segundo as mesmas fontes.

– “Sofrendo mais” –

O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, foi internado no hospital Gemelli de Roma com bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

O Vaticano anunciou no sábado que “o estado do Santo Padre continua crítico e, portanto, (…) não está fora de perigo”.

Francisco “permanece alerta e passou o dia em uma cadeira, mas está sofrendo mais do que no dia anterior”, explicou a Santa Sé.

Além da crise asmática, os exames de sangue também “revelaram uma trombocitopenia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de uma transfusão de sangue”.

A trombocitopenia é uma condição que ocorre quando a contagem de plaquetas no sangue de uma pessoa é muito reduzida, o que pode causar problemas para deter hemorragias, e pode ser potencialmente mortal.

“O papa piora”, afirma a manchete de domingo do jornal italiano Corriere della Sera, enquanto o La Repubblica cita o “dia mais sombrio” para o Vaticano.

“A situação é cada vez mais preocupante”, disse Fabrizio Pregliasco, um virologista italiano, ao jornal La Stampa, acrescentando que “as próximas horas e dias serão cruciais”.

– Orações pelo papa –

O cardeal italiano Baldo Reina, vigário do papa para a diocese de Roma, anunciou que no domingo à tarde será celebrada uma oração dedicada ao Santo Padre na basílica de São João de Latrão para que “o Senhor (…) o preencha da força necessária para superar este momento de prova”.

“Apesar de estar em uma cama de hospital, o sentimos próximo de nós”, declarou o monsenhor Rino Fisichella, que substituiu o papa em uma cerimônia na manhã de domingo na basílica de São Pedro.

Outros líderes religiosos e políticos disseram que estão rezando pelo papa, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi “informado” da situação, segundo a Casa Branca.

Um grupo de freiras e padres de todo o mundo se reuniu no sábado diante do hospital para rezar pela saúde do pontífice.

Francisco afirmou que o papado é um trabalho para toda a vida, mas também deixou aberta a possibilidade de renunciar como seu antecessor, Bento XVI.

O teólogo alemão tornou-se em 2013 o primeiro papa desde a Idade Média a renunciar voluntariamente, devido a problemas de saúde.

Francisco afirmou diversas vezes que não chegou o momento de renunciar, mas os problemas de saúde provocaram dúvidas sobre sua capacidade para liderar quase 1,4 bilhão de católicos no mundo.

Apesar das dificuldades, o papa manteve nos últimos anos uma agenda intensa e, em setembro, fez uma viagem de 12 dias pela região Ásia-Pacífico.

Francisco sofreu uma série de problemas nos últimos anos, incluindo uma operação do cólon em julho de 2021 e uma cirurgia de hérnia em 2023.

Ele também enfrenta dores constantes no quadril e no joelho, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas na maior parte do tempo.

