Papa garante proximidade aos esforços de paz no Sudão do Sul

CIDADE DO VATICANO, 25 DEZ (ANSA) – Em uma mensagem de Natal aos líderes do Sudão do Sul, o papa Francisco e o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, garantiram sua proximidade “aos esforços para a rápida implementação dos Acordos de Paz” no país.

“Por ocasião do Natal e o início de um novo ano, desejamos enviar a vocês e a todo o povo do Sudão do Sul nossos melhores votos de paz e prosperidade, garantindo nossa proximidade com seus esforços para a rápida implementação dos Acordos de Paz”, escreveram os líderes religiosos na mensagem.

Francisco e Welby ainda afirmaram que estão rezando por um “compromisso renovado no caminho da reconciliação e da fraternidade”. A mensagem também foi assinada pelo reverendo John Chalmers.

O líder da Igreja Católica cogitou incluir o Sudão do Sul na viagem que fez em setembro deste ano para Moçambique, Madagascar e Ilhas Maurício. No entanto, a ideia não foi para frente.

Em abril, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder da oposição, Riek Machar, foram recebidos por Francisco para um retiro espiritual. Na ocasião, o Pontífice beijou os pés dos dois líderes.

Kiir e Machar negociam a formação de um governo de transição e o fim de um conflito que já dura mais de cinco anos.(ANSA)