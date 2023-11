Papa Francisco volta a apelar por paz no Oriente Médio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

VATICANO, 5 NOV (ANSA) – “Eu imploro que parem em nome de Deus: cessem o fogo”. Essas foram as palavras do papa Francisco durante a oração do Angelus neste domingo (5) ao falar sobre a situação em Israel e na Palestina, pedindo que “se evite a expansão do conflito”.

Ele lembrou a gravidade da situação em Gaza, afirmando: “Que os reféns sejam libertados, incluindo as muitas crianças.” O pontífice expressou preocupação com todas as crianças envolvidas na guerra e pediu que “oremos para que tenhamos a força de dizer basta”.

Ele continuou dizendo que “continua a pensar na grave situação na Palestina e em Israel, onde muitas pessoas perderam a vida”: “Imploro que parem em nome de Deus: cessem o fogo! Espero que todas as vias sejam percorridas para evitar absolutamente a expansão do conflito”.

“Que os feridos sejam socorridos e que a ajuda chegue à população de Gaza, onde a situação humanitária é gravíssima.

Libertem imediatamente os reféns, incluindo as muitas crianças, para que possam retornar às suas família.” “Pensemos nas crianças, em todas as crianças envolvidas nesta guerra, assim como na Ucrânia e em outros conflitos, pois estamos matando o futuro delas”, concluiu Francisco. (ANSA).

