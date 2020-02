Papa Francisco visitará Malta em 31 de maio

CIDADE DO VATICANO, 10 FEV (ANSA) – O Vaticano anunciou nesta segunda-feira (10) que o papa Francisco visitará Malta, no sul da Europa, no próximo dia 31 de maio.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o Pontífice foi convidado pelo presidente George Vella e pela Igreja Católica maltesa. Francisco deve passar pelas ilhas de Malta e Gozo, as duas maiores do arquipélago que constitui o país.

O logo da viagem mostra mãos saindo de um barco em direção a uma cruz, representando o acolhimento dos cristãos ao próximo e o auxílio aos que enfrentam dificuldades.

Malta está na linha de frente da crise migratória no Mediterrâneo e acumula cerca de 10 mil solicitantes de refúgio ou refugiados, o que equivale a 2% de sua população, segundo maior índice dentro da União Europeia, atrás apenas da Suécia.

(ANSA)