Papa Francisco visita igreja em Roma e pede orações a fiéis

VATICANO, 14 MAI (ANSA) – O papa Francisco foi recebido por uma multidão de fiéis nesta terça-feira (14) ao visitar a Basílica de San Giuseppe al Trionfale, em Roma, e voltou a pedir orações para si.

“Rezem por mim, por favor”, declarou ele, que parecia em boa forma e falou com a imprensa antes de se acomodar na cadeira de rodas e entrar na igreja. Na ocasião, um jornalista perguntou ao líder da Igreja Católica por que ele sempre pede orações. “Porque preciso das orações do povo”, respondeu o argentino, que também abençoou a barriga de uma repórter que confidenciou sua gravidez.

Mais cedo, Jorge Bergoglio divulgou a mensagem para o “Dia dos Avós e dos Idosos”, celebrado no dia 28 de julho, e destacou que “muitas vezes a solidão é a amarga companheira da vida para nós, idosos e avós”.

“Muitas vezes, como bispo de Buenos Aires, visitei lares de idosos e percebi como raramente essas pessoas recebiam visitas: alguns não viam seus entes queridos há muitos meses”, recorda.

O religioso destacou que a solidão dos idosos tem muitas causas e, “em muitos países, especialmente nos mais pobres, os idosos encontram-se sozinhos porque os seus filhos são obrigados a emigrar”.

“Penso nas numerosas situações de conflito: quantos idosos ficam sozinhos porque os homens – jovens e adultos – são chamados a lutar e as mulheres, especialmente as mães com filhos pequenos, deixam o país para dar segurança aos seus filhos. Nas cidades e vilarejos devastados pela guerra, muitos idosos permanecem sozinhos, únicos sinais de vida em áreas onde o abandono e a negligência parecem reinar”, acrescentou.

O Pontífice falou também de países onde “existe uma falsa crença, profundamente enraizada em algumas culturais locais, que gera hostilidade para com os idosos, suspeitos de recorrer à feitiçaria para tirar a energia vital dos jovens”.

Por fim, pediu para que ninguém deixe de mostrar a “ternura aos avós e aos idosos das nossas famílias, visitemos aqueles que estão desanimados e já não esperam que um futuro diferente será possível”.

“A atitude egoísta que leva à rejeição e à solidão contrastam o coração aberto e o rosto feliz de quem tem a coragem de dizer: ‘Não te abandonarei!’ e seguir um caminho diferente”, concluiu.

