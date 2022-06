Papa Francisco vai esperar ‘momento certo’ para visitar Ucrânia

VATICANO, 4 JUN (ANSA) – O papa Francisco disse neste sábado (4) que pretende visitar a Ucrânia, país invadido pelas tropas russas desde 24 de fevereiro, no “momento certo”.







“Gostaria de ir à Ucrânia, mas tenho que esperar o momento certo”, disse o Pontífice ao responder a pergunta de uma criança ucraniana durante um encontro com um grupo de jovens no pátio de San Damaso.

Jorge Bergoglio explicou ainda que “em breve” consultará as autoridades ucranianas para ver se a visita é possível.

A declaração é dada após o Vaticano descartar a hipótese de organizar uma viagem do Papa à Ucrânia neste momento.

Recentemente, o líder católico disse que só faria a visita se isso contribuísse de forma concreta para a paz.

Embora nunca tenha feito críticas nominais à Rússia ou ao presidente Vladimir Putin, Francisco já se posicionou claramente a favor da Ucrânia e faz recorrentes apelos contra a invasão.

No início de maio, inclusive, o Santo Padre revelou que também está disposto a viajar a Moscou para se reunir com Putin, mas que não recebeu nenhuma resposta da Rússia.

A guerra na Ucrânia chegou ao seu 101º dia no momento em que as tropas russas intensificaram os bombardeios e tomaram o poder de cerca de 80% de Severodonetsk, importante cidade de Lugansk e último obstáculo para a Rússia reivindicar o controle total da província. Hoje, o Papa publicou uma mensagem no Twitter pedindo orações pelos órfãos e crianças que fogem das guerras. “Rezemos juntos pelas crianças que ficaram órfãs e que fogem da guerra; por aqueles que no mundo sofrem com a fome, a falta de cuidados, os abusos e a violência; por aqueles a quem foi negado o direito de nascer. Vamos proteger todas as crianças!”, escreveu. (ANSA)