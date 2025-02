Papa Francisco tropeça no Vaticano após bengala quebrar

VATICANO, 1 FEV (ANSA) – O papa Francisco tropeçou ao entrar na Sala Paulo VI, no Vaticano, na manhã deste sábado (1º), depois que um dos suportes da base de sua bengala quebrou, mas ele conseguiu se equilibrar e evitar uma queda.

Após o leve tropeço, dois assistentes do argentino o ajudaram a sentar-se em sua cadeira no palco para uma audiência sem novos incidentes. Depois que ele se recuperou, um dos fiéis que estava no local gritou: “Viva o Papa”, enquanto o restante dos presentes aplaudiu.

Na sequência, Francisco conduziu calmamente a audiência e cumprimentou os fiéis enquanto se movimentava em sua cadeira de rodas.

O líder da Igreja Católica, de 88 anos, sofre há anos com um problema no joelho direito e anda com uma bengala quando não está em sua cadeira de rodas em compromissos oficiais, desde maio de 2022.

No início de dezembro passado, o Pontífice apareceu com o queixo machucado após bater o rosto em um móvel na Casa Santa Marta. Já em janeiro deste ano, o argentino machucou o antebraço direito ao sofrer nova queda em sua residência oficial e precisou usar uma tipoia. (ANSA).