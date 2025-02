Papa Francisco teve noite tranquila no hospital, diz Vaticano

O papa Francisco teve uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, na manhã deste domingo, 23. O comunicado do Vaticano vem um dia depois do pontícife sofrer uma crise de asma prolongada e passar por transfusões de sangue.

Francisco foi internado em 14 de fevereiro, depois de sentir dificuldade para respirar por vários dias. Desde então, ele foi diagnosticado com pneumonia dupla.

No sábado, o Vaticano afirmou que os médicos tiveram que administrar um “alto fluxo” de oxigênio por causa de sua crise respiratória, e acrescentou que transfusões de sangue foram necessárias porque os testes mostraram que ele tinha uma baixa contagem de plaquetas, associada à anemia.

*Com informações da Reuters