Papa Francisco tem pós-operatório regular, diz Vaticano

VATICANO, 8 JUN (ANSA) – O papa Francisco passou um dia de descanso, se alimentou com uma dieta líquida e telefonou para a mãe de um recém-nascido que batizou em março passado nesta quinta-feira (8), informou o Vaticano.

De acordo com o novo boletim divulgado pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, a equipe médica do Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, que acompanha o pós-operatório do Pontífice, “informa que os parâmetros hemodinâmicos e respiratórios estão estáveis”.

“O pós-operatório é regular”, acrescenta o texto, que revela que Jorge Bergoglio recebeu a Eucaristia nesta tarde, na Solenidade do Corpus Domini.

Além disso, o argentino ligou para a mãe do pequeno Miguel Angel, bebê que foi batizado por Francisco no último dia 31 de março durante uma visita ao departamento de oncologia pediátrica e neurocirurgia infantil do hospital, que lhe enviou um cartaz de boa recuperação.

Entre as muitas mensagens de solidariedade que recebeu, Jorge Bergoglio se impressionou com o carinho da família. “O Santo Padre quis agradecer pessoalmente à mãe com um breve telefonema”, concluiu o porta-voz da Santa Sé.

Cirurgia – O líder da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia incisional que se forma na cicatriz de uma operação anterior.

O procedimento foi comandado pelo professor Sergio Alfieri, o mesmo que fez uma cirurgia no cólon do Papa dois anos atrás, durou três horas e ocorreu sem complicações.

Chamada laparotomia, a cirurgia foi realizada sob anestesia geral e consistiu em uma incisão na cicatriz, seguida da colocação de uma tela biocompatível para substituir a parede muscular do abdômen. Em entrevista coletiva após a intervenção, Alfieri explicou que a cirurgia foi necessária porque o Papa estava sofrendo com oclusões intestinais dolorosas que aconteciam frequentemente.

Além disso, o cirurgião disse que o religioso reagiu bem à anestesia geral e que espera que ele fique internado entre cinco e sete dias. O Vaticano cancelou todas as audiências de Francisco até 18 de junho. (ANSA).

