Papa Francisco tem gênio piemontês e ‘nunca desiste’, diz prima

TORINO, 20 FEV (ANSA) – Se para o mundo ele é o papa Francisco, para Carla Rabezzana, prima italiana de segundo grau do pontífice, ele é somente “Giorgio”.

Com convicção, a mulher de 92 anos, moradora da cidade de Portocomaro d’Asti, no Piemonte, não tem dúvidas de que irá visitar o primo em Roma no próximo verão europeu.

“Giorgio tem o temperamento e a tenacidade dos camponeses desta terra e nunca para, nunca desiste, é difícil para ele se dar por vencido por causa de uma doença”, declarou a idosa, que prefere a versão italiana de Jorge para se referir ao parente argentino.

A última vez em que se viram foi em 19 de novembro de 2022, quando o Papa participou da festa de aniversário dos 90 anos da prima, quatro anos mais velha que ele. Naquele dia, todos os parentes de Jorge Bergoglio na província de Asti estavam presentes para o almoço, quando foram servidos pratos típicos da região.

Há quase uma semana da internação do líder da Igreja Católica por pneumonia bilateral, a parente do religioso continua a orar pela recuperação dele. “Nunca parei de rezar por ele, nem quando ele estava bem”, disse Carla, que chegou a conversar recentemente por telefone com Francisco, que, apesar “da voz rouca e dos espirros”, lhe garantiu que se tratava “apenas de um resfriado”.

“Ele vai melhorar rápido. E no verão, iremos a Roma encontrá-lo para o Jubileu e ele estará melhor do que antes”, afirmou a prima de Bergoglio. (ANSA).