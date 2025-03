Papa Francisco sofre 2 episódios de insuficiência respiratória

ROMA, 3 MAR (ANSA) – O papa Francisco sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda nesta segunda-feira (3).

Segundo boletim médico, as crises foram provocadas por acúmulo significativo de muco endobrônquico, com consequente broncoespasmo. Assim, o pontífice teve que passar por mais duas broncoscopias, com “necessidade de aspiração abundante das secreções”. Além disso, os médicos também retomaram a ventilação mecânica não invasiva.

“O Santo Padre sempre se manteve vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado”, informou o boletim da tarde. (ANSA).