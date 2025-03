Papa Francisco segue “estável” e com “leve melhora”, informa Vaticano

O estado do papa Francisco, hospitalizado há 26 dias devido a problemas respiratórios, manteve-se “estável” nesta terça-feira (11), informou o escritório de imprensa do Vaticano, um dia depois de o jesuíta argentino de 88 anos ter saído do prognóstico “reservado”.

“A situação continua estável, com uma leve melhora dentro de um quadro que, para os médicos, ainda é complexo”, acrescentou a fonte. O pontífice foi internado em 14 de fevereiro na clínica Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite, que evoluiu para uma pneumonia bilateral.

