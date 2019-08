Papa Francisco se diz “preocupado” com incêndios na Amazônia

CIDADE DO VATICANO, 25 AGO (ANSA) – O papa Francisco disse neste domingo (25) que está “preocupado” com as queimadas na Amazônia.

“Estamos todos preocupados com os vastos incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Rezemos para que, com o empenho de todos, sejam domados rapidamente. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta”, disse o argentino Jorge Mario Bergoglio.

O tema foi citado durante a tradicional celebração do Ângelus, que ocorre todo domingo, na Praça São Pedro, no Vaticano. O Papa tem a preservação do meio ambiente como um dos principais pilares do seu Pontificado. Em 2015, Francisco publicou sua encíclica “Laudato Sì”, a qual aborda as mudanças climáticas e o uso de recursos naturais pelo sistema econômico mundial. Francisco convocou para outubro um sínodo no Vaticano para falar sobre a evangelização na Amazônia e as condições da floresta.

