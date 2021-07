Papa Francisco reza pelo Líbano em tumba de São Pedro

CIDADE DO VATICANO, 1 JUL (ANSA) – O papa Francisco e os líderes das comunidades cristãs presentes no Líbano se reuniram nesta quinta-feira (1º) no Vaticano para o dia especial de orações para o país asiático, afetado duramente por uma crise política, social e humanitária.

A data começou com uma oração no Altar da Confissão, na Basílica Vaticana, que seguiu para uma reza perante a tumba de São Pedro.

Um a um, os religiosos acenderam uma vela como um símbolo para a paz e a estabilidade do país.

Ao longo de todo dia, foram realizadas sessões de consulta e discussão na Sala Clementina sobre a situação libanesa e uma oração ecumênica para paz, com líderes de igrejas que atuam localmente, será realizada na noite desta quinta.

O dia de orações pelo Líbano foi criado no ano passado pelo papa Francisco após a explosão de uma área do porto de Beirute, em 4 de agosto, que provocou a morte de cerca de 220 pessoas e deixou mais de sete mil feridos – além de danos estruturais de mais de US$ 15 bilhões.

Após o incidente, o país ficou sem governo e, após tentativas frustradas, Saad Hariri foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro. Mas, a situação continua instável por conta do sectarismo religioso que existe no poder, com um presidente sempre cristão maronita, o premiê sendo um muçulmano sunita e o chefe do Parlamento é um muçulmano xiita.

Por diversas vezes, o Pontífice mostrou o desejo de visitar o país, mas a pandemia de Covid-19 não permitiu ainda o deslocamento por questões sanitárias.

Dados das Nações Unidas mostram que, apenas em 2020, a taxa de pobreza subiu para 55% no Líbano e a quantidade de pessoas que vivem em pobreza extrema saltou de 8% a 23%. (ANSA).

Veja também