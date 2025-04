Papa Francisco revelou a jornalista desejo de visitar Gaza

VATICANO, 23 ABR (ANSA) – O papa Francisco revelou a um amigo jornalista que tinha o desejo de visitar a Faixa de Gaza e conhecer a pequena comunidade católica com a qual ele se comunicava quase diariamente desde o início da guerra entre Israel e Hamas.

A informação é de Lucio Brunelli, ex-vaticanista da emissora italiana RAI e com quem Jorge Bergoglio mantinha uma relação direta desde os tempos de cardeal.

“Em 20 de janeiro passado, já com aquela bronquite horrível que provocou a internação, ele me confiou o desejo de realizar uma viagem a Gaza, uma visita pastoral à pequena comunidade católica com a qual estava sempre em contato telefônico desde o início dos bombardeios israelenses”, disse Brunelli ao jornal vaticano L’Osservatore Romano.

“A imagem do Papa entre os destroços da guerra teria sido uma mensagem poderosa de proximidade a toda a população palestina”, salientou o jornalista. Segundo Brunelli, Francisco contou que trataria do assunto com a Secretaria de Estado, mas a piora de seu estado de saúde impediu que a hipótese fosse adiante.

Bergoglio conversou com a Paróquia da Sagrada Família, a única de Gaza, pela última vez em 19 de abril, dois dias antes de morrer.

“Era sábado de Aleluia e estávamos preparando a vigília da Páscoa quando, às 19 horas daqui, ele nos ligou”, contou nesta semana o pároco Gabriel Romanelli , acrescentando que o pontífice “manifestou proximidade, consolo, sua bênção e orações pela paz”. (ANSA).