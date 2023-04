Papa Francisco reúne-se com refugiados ucranianos e diz que futuro diferente é possível

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/04/2023 - 13:22 Compartilhe

(Reuters) – – O Papa Francisco se encontrou com ucranianos que fugiram da guerra pela fronteira leste da Hungria neste sábado e disse aos refugiados que um futuro diferente é possível.







Francisco reuniu-se com cerca de 600 refugiados, pessoas pobres e desabrigadas em uma visita à igreja St. Elizabeth, em Budapeste, no segundo dia da visita que começou na sexta-feira, quando ele destacou os perigos do nacionalismo cada vez maior na Europa.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, milhões de refugiados escaparam para a Europa Central, incluindo a Hungria, e se transferiram para outros países. Cerca de 35.000 deles pediram status temporário de proteção na Hungria.

Francisco disse que expressar compaixão pelos que sofrem por pobreza e tragédia é uma parte integral de ser cristão, mesmo que os necessitados não sejam fiéis.

“˜Mesmo entre dor e sofrimento, uma vez que recebemos o bálsamo do amor, encontramos a coragem necessária para continuar em frente: encontramos a força para acreditar que nem tudo está perdido e que um futuro diferente é possível˜”, disse.

Depois, o pontífice se reuniu com o bispo metropolitano Hilarion, representante da Igreja Ortodoxa Russa (ROC, na sigla em inglês) em Budapeste.

Hilarion foi expulso de seu cargo, o segundo na hierarquia da Igreja Ortodoxa Russa em Moscou, ano passado, uma decisão que foi vista como um indicativo de discórdia no topo do patriarcado russo sobre a guerra.

(Reportagem de Philip Pullella, de Budapeste)







