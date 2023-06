Papa Francisco retomará audiência geral em 28 de junho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/06/2023 - 13:01 Compartilhe

VATICANO, 24 JUN (ANSA) – O papa Francisco retomará sua audiência geral na Praça São Pedro, no Vaticano, na próxima quarta-feira (28), após ter sido submetido a uma cirurgia abdominal no início do mês.

A informação foi divulgada pela Sala de Imprensa do Vaticano neste sábado (24).

No último dia 7 de junho, Francisco foi submetido a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que havia se formado na cicatriz de uma operação no cólon feita em 2021.

O argentino recebeu alta médica somente nove dias depois, em 16 de junho. Na ocasião, o porta voz da Santa Sé, Mattel Bruni, já havia informado que a audiência geral do dia 21 seria cancelada “para salvaguardar a recuperação pós-operatória do Santo Padre”.

Com exceção da última quarta-feira, o Papa já realizou todas as audiências programadas até o momento e o Angelus no último domingo (18). (ANSA).

