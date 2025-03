Papa Francisco reconhece virtudes heroicas de padre brasileiro

VATICANO, 31 MAR (ANSA) – O papa Francisco autorizou nesta segunda-feira (31) a promulgação de um decreto que reconhece as virtudes heroicas do padre cearense José Antônio Maria Ibiapina (1806-1883).

Com isso, o chamado padre Ibiapina, considerado “iluminado” por sempre lutar por um ideal de trabalho e fé e ser uma ponte entre a igreja e o povo pobre do nordeste brasileiro, passa a ser venerável pela Igreja Católica.

Segundo a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o servo de Deus nasceu em 5 de agosto de 1806 em Sobral, no interior do Ceará, e tornou-se sacerdote aos 47 anos. Em 1866, foi nomeado visitador diocesano da Paraíba, com o objetivo de supervisionar as atividades da Igreja Católica na região.

Na ocasião, ele deixou sua carreira de professor para iniciar um trabalho missionário, percorrendo mais de 600km pelas cidades do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Com batina, a pé ou a cavalo, ele pregava, aconselhava e levava o conforto por meio da palavra para o povo sofrido do sertão nordestino.

Ao longo dos anos, Ibiapina organizou missões, construiu capelas, igrejas, açudes, cacimbas, poços, cemitérios, hospitais e chegou a fundar mais de 20 Casas de Caridade para moças órfãs carentes, onde elas recebiam educação religiosa e moral, aprendiam a ler, escrever e trabalhos domésticos, além de terem assistência à saúde, acrescenta a CNBB.

Na grande seca de 1877, morando em Arara (PB), o padre brasileiro também ajudou o povo a não morrer de sede, tendo em vista que fornecia água que retirava do açude que havia em sua pequena propriedade.

Padre Ibiapina construiu uma obra missionária significativa e respeitada, compartilhando água, alimentos e abrigo com doentes, mendigos e retirantes. Ele morreu em 18 de fevereiro de 1883.

Além do brasileiro, Francisco autorizou ao Dicastério para as Causas dos Santos o reconhecimento de três novos santos e um beato, aprovando, em particular, o milagre atribuído à intercessão da beata Maria del Monte Carmelo, fundadora da Congregação das Servas de Jesus, nascida em Caracas, na Venezuela, em agosto de 1903, e falecida em maio de 1977.

Jorge Bergoglio também decidiu canonizar o beato Inácio Choukrallah Maloyan, Arcebispo Armênio-Católico de Mardin (1869-1915) e Peter To Rot, leigo, catequista, nascido em 1912 em Rakunai (Papua Nova Guiné) e falecido em julho de 1945.

Os novos santos, juntamente com outras Causas de Beatos, serão incluídos em um futuro Consistório, cuja data ainda não foi definida.

Por fim, o Papa aprovou outro decreto que diz respeito ao milagre atribuído à intercessão do venerável servo de Deus Carmelo De Palma, sacerdote diocesano (1876-1961), que pode, portanto, ser proclamado beato. (ANSA).