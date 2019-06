Papa Francisco receberá Putin no Vaticano em 4 de julho

CIDADE DO VATICANO, 6 JUN (ANSA) – O papa Francisco se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 4 de julho, anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (6). “Posso confirmar que o Santo padre receberá em audiência no Vaticano o presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin, em 4 de julho”, afirmou Alessandro Gisotti, porta-voz interino da Santa Sé.

Este será o terceiro encontro entre o Pontífice e o líder russo.

A primeira vez que os dois se reuniram no Vaticano foi em 25 de novembro de 2013 e a segunda em 10 de junho de 2015, quando Jorge Bergoglio pediu a Putin ajuda para obter a paz na Ucrânia.

A audiência acontecerá precisamente às vésperas da cúpula que Francisco realizará no Vaticano, entre os dias 5 e 6 de julho, com arcebispos, membros do Sínodo e da Igreja Greco-Católica Ucraniana, na “delicada e complexa situação em que se encontra a Ucrânia”.

A Santa Sé e a Rússia estabeleceram relações diplomáticas em 2009, após retomar o diálogo em 1990. Em 2011, o então presidente russo Dmitri Medvedev foi recebido pelo papa Bento XVI. (ANSA)