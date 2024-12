Papa Francisco receberá primeiro ‘papamóvel’ elétrico da Mercedes-Benz

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2024 - 16:02 Para compartilhar:

O papa Francisco viajará em um carro elétrico da Mercedes-Benz para suas aparições públicas, naquele que será o primeiro “papamóvel” sem emissões de CO2, anunciou a montadora alemã nesta quarta-feira (4).

O SUV esportivo Classe G, com carroceria branca perolada, foi “desenvolvido em estreita cooperação com o Vaticano especificamente para o uso do papa”, detalha um comunicado.

O pontífice utilizará o veículo especialmente durante o Jubileu de 2025, que ocorrerá no final de dezembro em Roma. Espera-se que cerca de 33 milhões de peregrinos de todo o mundo participem do evento, que é organizado a cada 25 anos pela Igreja Católica.

De acordo com o comunicado, o veículo é “adaptado a velocidades particularmente baixas exigidas para aparições públicas” e está alinhado com a encíclica Laudato Si de Francisco, na qual o pontífice se manifesta em favor da preservação do meio ambiente.

A Mercedes-Benz fornece carros para os dignatários do Vaticano há quase 100 anos, tendo alguns destes veículos exibidos na Santa Sé ou no museu do fabricante em Stuttgart, Alemanha.

Antes do papa argentino, seu antecessor alemão, Bento XVI, já usava um carro elétrico, um modelo da fabricante francesa Renault, que, no entanto, não era seu veículo oficial.

