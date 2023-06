Papa Francisco receberá presidente de Cuba em meio a protesto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 15:01 Compartilhe

CIDADE DO VATICANO, 19 JUN (ANSA) – O papa Francisco receberá nesta terça-feira (20), no Vaticano, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informou a sala de imprensa da Santa Sé.

A primeira audiência do Pontífice com Díaz-Canel será realizada na Sala Paulo VI, por volta das 10h (hora local), e acontecerá poucos dias depois de Jorge Bergoglio ter recebido alta médica após ter sido submetido a uma cirurgia abdominal.

Por ocasião da visita, uma manifestação de cubanos que moram na Itália e são contrários ao presidente está programada na via della Conciliazione, em Roma. Os militantes classificam Díaz-Canel como um “ditador” e pedem “liberdade, democracia e direitos humanos”.

A expectativa é de que o presidente cubano também se reúna com o seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinal, e com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, para discutir assuntos bilaterais e a mediação para a libertação de presos políticos, segundo a imprensa local.

Díaz-Canel deixou Havana ontem (18) à noite para uma visita à Europa entre os dias 20 e 24 de junho. Além da Itália, ele passará pela Sérvia e França, onde participará em Paris da cúpula de um novo pacto financeiro global promovido pelo presidente Emmanuel Macron.

Em nota, a chancelaria cubana indicou que na etapa italiana, Díaz-Canel, acompanhado do chanceler Bruno Rodríguez, “realizará uma visita privada ao Estado da Cidade do Vaticano”, para posteriormente desenvolver “um programa oficial na República da Sérvia”.

Díaz Canel já havia informado em suas redes sociais sobre sua visita à Sérvia. “Certamente serão dias intensos nos quais trabalharemos para continuar promovendo e diversificando nossos laços em busca do desenvolvimento de Cuba”, escreveu ele no Twitter.

Por fim, o comunicado ressalta que o chefe de Estado cubano participará, em sua atual qualidade de presidente do Grupo dos 77 + China, da “Cúpula para um novo pacto financeiro global” em Paris. (ANSA).

