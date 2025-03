Papa Francisco receberá alta do hospital com prescrição de dois meses de repouso

O papa Francisco, que vem lutando contra uma pneumonia há mais de cinco semanas, receberá alta hospitalar no domingo, mas precisará de mais dois meses de repouso no Vaticano, disse o chefe de sua equipe médica no sábado.

Francisco, de 88 anos, foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, com uma grave infecção respiratória que se tornou a mais séria crise de saúde de seus 12 anos de papado.

Embora Francisco retorne ao Vaticano no domingo, os médicos disseram que levará “muito tempo” para que seu corpo se recupere completamente.

Eles disseram que prescreveram ao papa dois meses de repouso e o aconselharam a não participar de reuniões com grandes grupos ou que exijam esforço especial.

“A recomendação de um período de convalescença de pelo menos dois meses é muito importante”, disse Sergio Alfieri, chefe da equipe médica do papa, em entrevista coletiva.

Francisco, que estava enfrentando uma pneumonia dupla, sofreu quatro ataques agudos do que o Vaticano chamou de “crises respiratórias” durante seu tempo no hospital.

Alfieri disse que duas das crises foram críticas, com o papa “correndo risco de vida”.

O pontífice não tem mais pneumonia, mas também não está completamente curado de uma infecção “complexa” que envolve vários microorganismos, segundo o médico.

Alfieri enfatizou que, embora Francisco tenha usado ventilação não invasiva por meio de uma máscara sobre a boca e o nariz para ajudar a respirar, o papa nunca foi entubado durante sua estada no hospital.

Um cardeal sênior havia dito na sexta-feira que o papa precisaria “reaprender a falar” depois de lutar contra uma infecção respiratória por tanto tempo.

“Levará algum tempo até que sua voz volte a ser o que era antes”, afirmou Alfieri.

O médico disse que o papa, que ganhou algum peso nos últimos anos depois de usar uma cadeira de rodas por causa de dores nos joelhos e nas costas, agora perdeu algum peso.

“Nós não o pesamos, mas ele perdeu peso, com certeza”, declarou Alfieri. “Mas, digamos, ele tinha algum ‘na reserva’, então isso não nos preocupa”, acrescentou.

PAPA FARÁ APARIÇÃO PÚBLICA NO DOMINGO

O dr. Luigi Carbone, vice-diretor do serviço de saúde do Vaticano, disse que o papa terá profissional de enfermagem cuidando dele quando retornar à sua residência no Vaticano.

O Vaticano informou no sábado que Francisco fará sua primeira aparição pública em mais de cinco semanas no domingo, para oferecer uma bênção da janela de seu quarto de hospital antes de receber alta.

O papa foi visto pelo público apenas uma vez durante sua estadia no hospital, em uma foto divulgada pelo Vaticano na semana passada, mostrando o pontífice em oração em uma capela do hospital.

Francisco quer ir à janela do hospital por volta do meio-dia de domingo para dar uma saudação e uma bênção, disse o Vaticano em sua breve declaração no início do sábado.

Um período de dois meses de descanso para Francisco pode levar a mudanças significativas no calendário de eventos futuros do Vaticano.

O papa estava programado para se encontrar com o rei Charles em 8 de abril e liderar as celebrações anuais do Vaticano para a Páscoa em 20 de abril.

Um porta-voz disse no sábado que o Vaticano decidiria sobre esses compromissos em uma data posterior.