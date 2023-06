Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/06/2023 - 9:01 Compartilhe

VATICANO, 15 JUN (ANSA) – Internado desde 7 de junho devido a uma cirurgia abdominal, o papa Francisco receberá alta na manhã desta sexta-feira (16).

“A equipe sanitária que acompanha o papa Francisco confirmou a alta do Santo Padre do Policlínico Agostino Gemelli na manhã de amanhã, 16 de junho”, disse o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni. (ANSA).

