Papa Francisco recebe time que eliminou Roma na Copa da Itália

CIDADE DO VATICANO, 20 JAN (ANSA) – O papa Francisco se encontrou nesta quarta-feira (20), no Vaticano, com a delegação do Spezia, time que eliminou a Roma da Copa da Itália.

No encontro, que aconteceu um dia depois da surpreendente vitória do Spezia, o Pontífice parabenizou os jogadores pelo resultado positivo e afirmou que gosta “de ver o esforço dos jovens no esporte”.

“Em primeiro lugar, parabéns! Porque ontem vocês foram muito bem. Gosto de ver o esforço dos jovens no esporte, porque o esporte é uma maravilha. O esporte traz tudo de melhor que temos dentro de nós. Continuem com isso, porque leva a uma grande nobreza”, disse Francisco aos atletas do clube bianconero.

Em um comunicado antes do encontro com o Papa, o Spezia informou que seria um acontecimento “importante” e “emocionante” para a equipe da região da Ligúria.

O Spezia, que subiu da Série B na temporada passada, é o 13º colocado, com 18 pontos. O clube está cinco na frente do Torino, que abre a zona de rebaixamento. (ANSA).

