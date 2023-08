Papa Francisco recebe presidente da Hungria no Vaticano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 11:01 Compartilhe

VATICANO, 25 AGO (ANSA) – O papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira (25), no Vaticano, a presidente da Hungria, Katalin Novák.

A reunião ocorreu na antevéspera da viagem da mandatária a Kiev, para a cúpula da Crimeia, onde também se reunirá com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O encontro com o Papa durou 45 minutos e foi realizado em língua espanhola, quatro meses após outra reunião entre os dois, na visita de Francisco à Hungria em abril passado.

“No curso do cordial encontro, falou-se de temas de interesse comum, como a família e os valores cristãos. Ao longo da conversa um dos temas foi a guerra na Ucrânia, com referência especialmente à situação humanitária, além dos esforços para encerrar o conflito. Também acenou-se ao tema da liberdade religiosa e à situação dos cristãos perseguidos no mundo”, informou a assessoria de imprensa do Vaticano.

Após a conversa, o papa Francisco presenteou a presidente com uma escultura de bronze com a escrita “sejam mensageiros de paz”, e recebeu dela uma caixa com presentes como vinho canônico e objetos sacros.

O pontífice também assinou uma cópia do álbum de sua viagem à Hungria com uma dedicatória a Novák: “Agradeço à presidente Katalin Novák pela recordação de minha visita à Hungria. Que de seu país seja difundida uma mensagem de paz para a Europa ferida pela guerra. Com a minha bênção, renovo os votos de unidade e fraternidade”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias